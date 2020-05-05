周揚青宣布和羅志祥九年情斷後，踢爆他劈腿、愛玩多人運動等負面傳聞，逼得羅志祥多次道歉，對此名嘴陳鳳馨坦言相關案例，多數女性都不會有好下場，唯獨周揚青贏得壓倒性勝利，可以說是難得的特例。

名嘴陳鳳馨上台評論「豬揚戀」。（影片／Youtube）

名嘴陳鳳馨上YahooTV節目，談到周揚青「毀滅式宣言」時，坦言相當高招，通常被劈腿的女性踢爆男友渣男行徑時，基本上不會獲得外界同情，但周揚青贏得壓倒性勝利關鍵，主要是分手後不會東拉西扯，純粹因為道德過不去，看不慣男方傷害許多女性的惡行，才出來踢爆這一切內幕，但她也強調不需靠此掙名氣，因此獲得外界一面倒支持，對此陳鳳馨也跟全天下女性喊話：「不要想當渣男的最後一個女人，因為渣男就是渣男」。

至於羅志祥究竟何時現身？資深媒體人粘嫦鈺預測：「羅志祥很可能在母親節前後出現，向天下所有的女人道歉，並且可能循『陳冠希模式』開記者會」。

(中時電子報)