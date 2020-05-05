周揚青宣布和羅志祥九年情斷後，踢爆他劈腿、愛玩多人運動等負面傳聞，逼得羅志祥多次道歉，對此名嘴陳鳳馨坦言相關案例，多數女性都不會有好下場，唯獨周揚青贏得壓倒性勝利，可以說是難得的特例。
名嘴陳鳳馨上YahooTV節目，談到周揚青「毀滅式宣言」時，坦言相當高招，通常被劈腿的女性踢爆男友渣男行徑時，基本上不會獲得外界同情，但周揚青贏得壓倒性勝利關鍵，主要是分手後不會東拉西扯，純粹因為道德過不去，看不慣男方傷害許多女性的惡行，才出來踢爆這一切內幕，但她也強調不需靠此掙名氣，因此獲得外界一面倒支持，對此陳鳳馨也跟全天下女性喊話：「不要想當渣男的最後一個女人，因為渣男就是渣男」。
至於羅志祥究竟何時現身？資深媒體人粘嫦鈺預測：「羅志祥很可能在母親節前後出現，向天下所有的女人道歉，並且可能循『陳冠希模式』開記者會」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。