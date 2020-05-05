麥可喬丹的新紀錄片提起當年的球鞋合約，他最不喜歡的是Nike，沒想到最後是Nike成就了他的球鞋帝國。當年的龍頭匡威(Converse)旗下有大鳥柏德、魔術強生做招牌，喬丹打奧運(1984)也是穿他們的鞋，他們開價給喬丹每年10萬美元。

年輕的喬丹非常抗拒Nike，他本是匡威的愛用者，還考慮轉投Adidas，不料Adidas居然對喬丹興趣缺缺。Adidas表明不會讓他成為主打明星，也不會給他專有球鞋。喬丹的母親極力勸他造訪Nike，喬丹無奈去了才發現Nike是多麼「有誠意」。

當時還比較弱小的Nike端出每年50萬美元的高價延攬喬丹，承諾讓他成為招牌明星，為他生產專屬球鞋。喬丹最滿意的是他被允許參與球鞋設計，當時業界無人有這種待遇，通常是廠商給你什麼就穿什麼。喬丹的父親告訴他：這麼好的合約，傻子才不簽！

Nike請來名導史派克李(Spike Lee)拍廣告，全力打響Air Jordan的字號。聯盟規定喬丹不可以穿這種鞋，Nike直接幫繳罰款。Nike以為喬丹能幫他們打開籃球鞋市場，但他們錯了，喬丹根本是橫掃了籃球鞋市場。Nike預估喬丹鞋首年營收300萬美元，結果賣了超過1億美元！

Adidas看了恨不得一頭撞死。然而他們也有苦衷，業界記者Darren Rovell分析，Adidas創辦人於1978年去世，遺孀接管大權，5個孩子分掌不同部門，為繼承權陷入內鬥。數年後他們甚至沒開價給喬丹，在紛爭之中錯過了史上最會賺錢的運動明星。

(中時電子報)