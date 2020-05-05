《國家語言發展法》去年實施，依規定閩南語、客語、原住民語、手語及閩東語等國家語言（本土語言）列為「部定課程」，從2022年8月起，將成為國、高中生必修課程。教育部國家研究院啟動12年國教課綱總綱修訂工作，最近以線上網路論壇方式蒐集各界意見。

目前本土語言在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，本土語言除了原先的閩南語、客語及原住民語外，手語及閩東語（馬祖及桃園人使用）也納入。

配合《國家語言法》的實施，國教院已著手修訂12年國教課綱，除了將本土語言的範圍擴大，也會將他們納入「部定課程」，在國中、高中階段列為必修。根據規畫，未來本土語言在國中每周必修一節（不限年段）；高中部分，高一列為必修（二學分），高二、高三則是依學校條件與需求開設選修課。

國教院從去年9月開始，邀請課程研發機構、教育行政機關、大學校院、中小學學校教師及社會、教育團體等代表參與，經過總綱修訂小組及課程研究發展會等密集會議討論後，提出修訂12年國教課綱總綱草案。

惟因應新冠肺炎防疫工作，依據衛生福利部疾病管制署相關規範，經風險評估後確定取消總綱修訂草案之實體公聽會，改以線上網路論壇方式蒐集各界意見。

為向社會各界說明此次總綱修訂草案內容，並廣徵各界意見以精益求精，國教院特於網站上建置網路論壇，蒐集意見期間自即日起至6月4日止，歡迎各界就「十二年國民基本教育課程綱要總綱」（修訂草案）提供寶貴意見。詳細資訊可參閱國教院網站。

(中時 )