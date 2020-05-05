去年花費數百億台幣買下籃網所有股份的台灣名人蔡崇信，籃網隨即簽下杜蘭特、厄文等名將，本季NBA被視為奪冠呼聲頗高的球隊，沒想到卻碰到新冠肺炎疫情導致NBA無限期停賽，目前看來復賽時間遙遙無期。蔡崇信在接受訪問時表示，是否復賽各隊態度不一，湖人與公鹿是最希望恢復比賽的球隊，因為這兩隊很有機會拿到總冠軍。

根據《紐約郵報》報導指出，NBA自從3月中停賽至今快兩個月，究竟能不能打完這個賽季所有人都不得而知，但有部分球隊還是抱持著一絲希望，尤其是目前例行賽戰績排名前幾名的球隊。

蔡崇信說，現在各隊老闆對於要不要恢復比賽有著不同的意見，湖人與公鹿在停賽之前分別是西區和東區的龍頭，所以無論是球隊高層以及球員都是渴望能繼續比賽，因為他們有機會拿下冠軍，但對於戰機後段班的球隊，這個賽季已經不重要了，要不要復賽變得可有可無。

蔡崇信表示，NBA總裁席爾佛在復賽的前提下必須確保一件事，那就是得保證球員、隊職員的健康安全無虞。

(中時 )