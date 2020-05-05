中共中央兩大喉舌新華社、《人民日報》連袂出手，分別以〈疫情暴露美式政治病毒〉、〈懷疑中國病亡率純屬政治化的臆測〉為題，

抨擊美國對大陸抗疫肆意抹黑。強調臆測終究無法取代事實，抹黑註定不能消滅真相。

新華社4日深夜在「新華時評」欄目發文指出，進入5月，新冠病毒在美國肆虐，上百萬人感染、逾6萬人不幸病亡……美國一些政客沒有把主要注意力集中到疫情防控上，卻忙著搞政治秀，不停散布「政治病毒」，暴露出赤裸裸的美式「叢林法則」。

時評指出，美國對大陸抗疫肆意抹黑。面對新冠病毒，大陸全力防控，作出了巨大努力，付出了巨大犧牲，為國際抗疫履行了應盡義務。一些美國政客不斷攻擊、抹黑，炮製各種汙名化言論，其行徑之無底線令人瞠目。

時詳細數美國「劣行」，對一些國家見死不救；美國對弱小國家揮舞大棒；美國對世衛組織威脅訛詐；美國政客對各方「張牙舞爪」，自身的事卻沒有辦好；此外，美國一些政客眼中有股票的漲跌，有選票的增減，卻沒有民眾的健康與生死。美國政客誤判了形勢，也打錯了算盤。靠霸凌與強權即使一時得利，也必將透支盡美國僅剩的那一點點顏面和信譽。

《人民日報》國關專欄「鐘聲」1日起連載以〈造謠中傷中國抗疫有悖國際正義〉為主題文章，5日登出第5篇〈懷疑中國病亡率純屬政治化的臆測〉認為，大陸的犧牲和付出、成績和貢獻，天地可鑒，日月同證。奉勸美國一些政客，臆測終究無法取代事實，抹黑註定不能消滅真相。要知道，在大陸疫情病亡率問題上無理取鬧，既做不出什麼文章，也於抗疫救人無補；既自欺欺人，也貽笑大方。

(中時 )