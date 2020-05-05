工業電腦廠泓格（3577）受步入淡季及中國大陸子公司延遲復工影響，2020年首季營運轉淡，所幸在業外收益增加挹注下，稅後淨利609萬元、每股盈餘（EPS）0.12元，略優於去年同期。隨著整體營運重返正軌，預期第二季營運狀況可望好轉。

泓格受台股股災影響，3月20日股價下探25.3元的逾4年半低點，隨後觸底反彈至4月14日的32元，近期於29～31元區間盤整。今（5）日持平開出後走高，早盤上漲1.18％、站回30元之上。

泓格2020年首季合併營收1.83億元，季減7.57％、年增1.32％，為僅次於2018年的同期次高。惟受營業成本增加、中國大陸子公司延遲復工影響，毛利率53.28％、營益率3.37％，分創3年及10年半低點。

雖然首季本業獲利能力落底，不過，在業外收益顯著增加挹注下，泓格2020年首季稅後淨利609萬元，雖季減63.15％、仍年增0.16％，每股盈餘（EPS）0.12元，低於去年第四季0.31元、持平去年同期。

受適逢春節、工作天數較少因素影響，泓格首季營運步入淡季，加上子公司上海金泓格、武漢泓格通受新冠肺炎疫情影響，分別遲至2月17日、3月27日才復工，均使公司營運受到明顯影響，預期第二季營運狀況可望好轉。

泓格2019年營運倒吃甘蔗，受中美貿易戰及建置生醫高分子材料廠費用影響，上半年營運表現黯淡。隨著布局效益顯現、工業4.0商機發酵，下半年營運顯著轉強，單季便賺贏上半年，帶動整體營運衰退幅度收斂。

泓格2019年合併營收7.81億元，年減3.84％，創歷史第3高。惟因建置生醫高分子材料廠費用較高，稅後淨利4871萬元、年減50.85％，每股盈餘（EPS）0.92元，雙創近10年低點。董事會擬配息0.7元，盈餘配發率約76.09％，將於6月12日召開股東常會。

(時報資訊)