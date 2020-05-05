美股消息面：

1.越來越多國家將開始逐漸解除為防止疫情擴散的封鎖措施，使經濟重新啟動，以及世界主要產油國與油企開始減少原油供應，周一美國期油價格收漲0.61美元或漲幅3.1%，為每桶20.39美元，重返20美元大關。倫敦布蘭特期油收漲0.76美元或2.9%，為每桶27.20美元。

2.美中兩國之間的緊張局勢再度升高，帶動市場避險需求，周一紐約6月期金收漲12.4美元或0.7%，為每盎斯1713.30美元。

3.美國商務部周一公布，3月工廠訂單較2月重挫10.3%，較2月的月減0.1%衰退更多，超出市場預估的月減9.7%，並創下1992年開始調查以來最大單月跌幅，凸顯新冠肺炎疫情對製造業的重大打擊。與去年同期相比，3月工廠訂單下跌2.8%。此外，3月耐久財訂單月減14.7%，與2月的月增1.1%相比大幅惡化。

(時報資訊)