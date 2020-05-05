隔夜美股表現回穩，帶動港股5日同步止跌回升。恒生指數5日早盤開高141點，報23,755點；截至上午10點5分，報23,828點，上漲214點，漲幅0.91％。國企指數開高53點，報9,652點；現報9,670點，上漲71點，漲幅0.74％。

(工商 )

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