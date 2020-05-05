台北市松山區今日凌晨4時許，民生社區傳出火警，位在三民路一棟國宅10樓住戶疑似因點蚊香，不慎引發火警，警消獲報後趕抵，半小時撲滅火勢，但一名警員在查看時，頭部遭墜落物擊中，送醫救治暫無大礙，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。

根據了解，位於三民路與延壽街的健安新城國宅，凌晨4時許冒出火煙，附近住戶發現後報警，警消獲報後到達現場時，發現10樓窗邊冒出大量火煙，立即佈水線灌救。另外，有一名警員在入屋察看時，意外遭到墜落物砸中頭部，經過救護人員協助送醫治療並無生命危險。

消防局表示，於4時9分接獲多名民眾報案，指稱三民路一棟公寓起火，於是派出各式救助車輛到場，拉水線灌救，並疏散120位住戶，火勢在半小時內撲滅，初步判斷起火點在客廳，燃燒面積約2坪，疑似因住戶點蚊香不慎引發火警，導致客廳幾乎被燒光，雖然起火戶的5人都逃了出來，但熊姓屋主體內一氧化碳濃度值較高，被送醫觀察，確切起火原因有待調查釐清。

台北松山區三民路上1棟國宅，凌晨4點發生火警，總共疏散120人，火勢在半小時內撲滅。（圖／消防局提供）

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(中時電子報)