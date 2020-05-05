繼白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)看好美國經濟在下半年將出現強烈反彈後，摩根史丹利及高盛集團也表示，隨著各國解除相關防疫限制，有證據表明受到疫情重傷的全球經濟，將開始逐步好轉。

外媒報導，摩根史丹利首席經濟學家Chetan Ahya發布報告表示，「我們追蹤了許多的高頻指標顯示，全球經濟正在觸底反彈。隨著疫情好轉，流動趨勢已經從低點上揚，家庭支出的減少速度也比疫情開始爆發時期還要緩慢」。

他進一步提到，「我們認為大陸經濟在2月觸底，歐元區與美國則可能在4月是最低點」。

高盛經濟學家Jan Hatzius也指出，隨著多國謹慎且緩步的開放經濟，解除商業活動及社交距離限制，經濟已經來到谷底即將反彈，高盛預期，已開發經濟體將在本季平均萎縮32%，但未來三個月內將成長16%，第四季則將增長13%。

相較於大摩及高盛，匯豐經濟學家James Pomeroy則抱持保守態度，James Pomeroy警告，不要相信全球經濟將出現急速反轉，他引述來自大陸的數據表示，儘管政府解除限制，但病毒帶給消費者的擔憂仍然存在，民眾對於出外購物、重回職場感到緊張，所以消費支出恐將是緩慢地反彈。

此外，高盛Jan Hatzius雖然認為解除封城可助長經濟表現，但他也提到，「隨著經濟重新開放，是否爆發第二波傳染潮將成為後續不得不面對的風險」。

(中時電子報)