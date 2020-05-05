蘋果(Apple Inc.)新一代 iPhone SE 在 4 月 24 日已正式在台開賣，不少跑分、執行 App 的速度等測試都開始紛紛出籠，帶你更全面的了解新 iPhone SE 的性能。如果你正在觀望，也期待更進一步了解新 iPhone SE 的性能表現，請透過以下的跑分對比來看看搭載相同處理器的 2 款 iPhone 是否跑分表現也相當。

說到新 iPhone SE 的最大賣點，搭載與 iPhone 11 系列相同等級的 A13 Bionic(A13仿生)處理器這一點絕對雀屏中選。《Getgets 360》網站報導指出，知名跑分軟體安兔兔(AnTuTu)公布了新 iPhone SE 的跑分結果，目前已知的最高總分為 492166，其中 CPU 成績 149295、GPU 成績 186079；對比同樣搭載 A13 Bionic 處理器的 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 的安兔兔評測跑分總分各是 517400、521010、537154 來說，該網站推測蘋果可能對新 iPhone SE A13 Bionic 的性能有所壓抑，因此兩者(新iPhone SE 對比 iPhone 11 系列)才會有跑分結果上的差距。安兔兔官網也推測，蘋果可能對於新 iPhone SE 的 A13 Bionic 的性能進行了比較保守的調教，目的可能是為了提升新 iPhone SE 的續航力與散熱表現。

安兔兔評測軟體公布新 iPhone SE 的跑分結果，略遜於 iPhone 11 系列。(摘自安兔兔官網)

從另一個角度來看，YouTube《iAppleBytes》頻道對比了新 iPhone SE 與 iPhone 11 在 Geekbench 跑分軟體的表現，新 iPhone SE 在 Geekbench 跑分的單核心項目、多核心項目各取得 1338 分與 3083 分；iPhone 11 則各為 1334 分與 3421 分。兩者之間比較明顯的差異是在於多核心項目的跑分。

新 iPhone SE 對比 iPhone 11 的 Geekbench 跑分結果。(摘自YouTube)

因此從效能表現的角度來看，新 iPhone SE 雖然搭載與 iPhone 11 系列同款的 A13 Bionic 晶片，但是在效能上似乎沒有無法完全發揮。而在此之外，或許新 iPhone SE 對比蘋果現有的 iPhone 機種來說，僅 4.7 吋的螢幕與小巧機身，相對讓它無法搭載太大的電池，也就是說電池續航力應該才是新機在日常使用時最受挑戰的一點。如果有意入手的朋友，可納入作為考量。

(科技)