高雄市長韓國瑜雖陷入罷免危機，但其施政仍頗受好評！自由作家洛杉基看完一段高雄市清除汙泥的空拍畫面後，感嘆表示，高雄市民不習慣這種山清水秀、馬路平整、下雨不淹水的「不正常」景象。

網友jingle lin在YOUTUBE上傳一段名為「韓國瑜 (市府團隊)高雄建設ing - 空拍/陸拍 清除汙泥進行中 [幸褔川]」的影片。影片中可看出怪手正在清除汙泥的畫面。看完這段影片後，許多網友紛紛回文表示「高雄真的換然一新，市長、團隊們辛苦了」、「乾淨的城市，才配稱為幸福川！感謝韓市長」、「韓國瑜上任一年多所做的事情，遠遠超過前朝10年的工作」、「但願能珍惜，能擁有這麼好的市長與市府團隊」。

對此，洛杉基在臉書感嘆表示，高雄市民不習慣這種山清水秀、馬路平整、下雨不淹水的「不正常」景象，「這不是我的家」！他諷刺表示，20多年來，高雄已經習慣發臭發綠的水溝、下水道藏污納垢、馬路上行車像蹦蹦車、夏天有蚊蟲，這樣比較習慣，才像咱們熟悉的高雄；北漂人口回到高雄，才有回家的感覺！他最後更反諷，「韓市長想把高雄市變成台北市、台中市？沒門！罷免啦！」

網友則紛紛表示「高雄不是我的家，我的家鄉沒有平馬路」、「在我心中高雄一直是最有資格成為全台最富庶、最繁華的大城市！穩定的氣候、優越的地理條件、擁有海港空港、士農工商自給自足、熱情親和力的市民朋友，優點說不完，但是上述優點，都被自私自利的政客搞壞了，以致2、30年來如牛步般前進」、「罷韓者不享受現在文明乾淨整潔的日子嗎？」

(中時電子報)