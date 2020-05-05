呂謦煒臉書以「日本總務省的繁體中文版說明」對照蔡政府紓困作法。（摘自呂謦煒臉書）

行政院長蘇貞昌昨宣布農漁民或沒有雇主的勞工拿1萬現金，更說「可直接拿身分證到公所填表就可辦理」，結果公所大排長龍，還有公所反映根本沒收到公文無法先領。國民黨前青年團長呂謦煒表示，日本人已要全民發現金，台灣人還在為申請紓困的條件、限制及審核流程而民怨四起，「蔡政府紓困掉漆，看得到領不到；發現金，卡實在！」

國民黨政策會政研部專員呂謦煒在臉書發文指出，日本政府對每人發放十萬日圓 (日本總務省新冠病毒特別定額給付金)紓困，最近開始要受理申請，只要在4月27日前有在「住民基本台帳」上登記的住民都可以申請，政府會主動寄出申請單，甚至如果擁有ID卡，還可以直接線上申請，政府更標明「已將申請手續裡每人需填寫的事項設定在最少範圍內」。

反觀台灣，民進黨堅持己見不發現金，分成各種1萬或3萬台幣的補助，有的必須要在職業工會投保、投保薪資要在2萬4000元以下等限制，而有的必須企業自行申請後再轉發給民眾，而且企業必須符合「艱困」等各種條件，寶貴的紓困時間光是審核就耗了不久時間。

呂謦煒說，昨天蘇貞昌院長補破網，宣布農漁民或者沒有雇主的勞工拿1萬現金，更說「可直接拿身分證到公所填表格就可辦理」，結果公所大排長龍，還有公所反映根本沒收到公文無法先領，從行政院長蘇貞昌的臉書到總是「順時中」的衛福部臉書，都是民眾反映申請條件嚴苛、不減政便民的民怨，有人就挑明了講，是「看得到吃不到」。

他強調，民進黨政府應該也很清楚，紓困跟振興是不一樣的，紓困是要「救急」。既然是要救急，又何必施加那麼多條件，何必增加那麼多審核流程，不僅增加基層人力負擔，也讓真正需要救急的人無法獲得及時雨，何苦呢？蔡政府紓困掉漆，看得到領不到。發現金，卡實在！

(中時 )