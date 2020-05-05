美國國務卿蓬佩奧日前稱「有大量證據」證實新冠病毒來自武漢病毒實驗室，不過蓬佩奧的指控，卻遭到國際情報集團「五眼聯盟」否認。該聯盟成員之一的澳洲就指出，蓬佩奧指出的「證據」，是基於幾篇公開的新聞報導的內容，實際上並沒有做任何情報蒐集工作。

據澳媒《雪梨先驅晨報》4日報導指出，多位澳洲情報官員透露，近期在五眼聯盟中傳閱的一份研究文件當中，大部分基於幾篇聲稱大陸隱瞞新冠疫情的公開新聞報導彙整而成。一名澳洲情報官員更暗示，美國政府手握的「大量證據」，與這些新聞報導的內容差不多。

另一方面，澳洲情報機構則於4月底多次公開表示，目前澳洲還沒有找到證據能證明新冠病毒來源於武漢實驗室。澳洲總理莫里森5月1日也坦言，沒有看到任何明確的證據表明該病毒起源於武漢病毒研究所。他還指出，目前僅僅知道感染病例最早應是在武漢被發現的，但這並不表示該病毒起源於武漢，因為還存在其他的可能性。

(中時 )