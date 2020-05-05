高雄罷韓投票所短缺，中選會今（5）日召開記者會，中選會主委李進勇再次呼籲高雄市政府，不應以防疫為由，影響投開票所出借。目前投開票所仍有510個空缺，李進勇也宣布啟動備援計劃，目標在5/9前達成1823個投開票所。

針對投開票所洽借遇困難，李進勇指出，原定5/5前1823個投開票所要設置完成，但目前僅有1313所，對選務進行是很大的困擾。

李進勇表示，1823所投開票所的數目不會改變，這是符合保障人民權利標準，也為配合防疫需求，由委員會正式通過，而高雄市政府與所轄各區公所、選委會，在罷免案中扮演什麼角色，應盡到什麼責任，也要釐清，直轄市長的選舉跟罷免，是屬於地方自治的事項，高雄市政府不是局外人。

根據《選罷法》，有關投開票所設置及管理，屬各區公所責任，高雄市選委會則扮演監督角色，主管機關中選會當然也可以監督、協助。李進勇特別提醒高雄市政府相關人員，要清楚權責劃分，高雄市政府不管派誰出來說不能借，都尊重，但選務要如何完成、有什麼配套，都要說明清楚，否則怎會有投開票所越借越少的現象，公務機關不應有這種不負責任的態度。

另外，針對不足的510個投票所空缺，李進勇指出，將依情、理、法三層面解決。依法辦理：相關單位必須善盡職責。依理來辦：高雄市屢次聲稱因防疫需求，但自2月疫情以來，已辦理31場以上地方公職人員補選，防疫計劃也隨著疫情中心指引，到高雄已是第五版，還特別與高雄協調防疫計畫且並實地演練，也得到醫師認可，「怎麼能把他關起來，為了防疫不管投票。」依情辦理：深深了解所有人員的處境都相當艱難，選務機關不會為難他們，只會全力給予協助，讓選務同仁可依法完成他們的責任。

最後，李進勇也宣布啟動3點備援計劃。第一，繼續盤點，請各區公所配合，是否還有合適的場地可使用；第二，公開向高雄市民間徵借場地；第三，不排除在可使用的空間搭帳篷，作為投開票所使用，希望能在5/9前，達成1823所投開票所目標。

(中時電子報)