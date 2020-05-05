造橋台13甲線汽、機車車禍，機車車頭全毀。〔謝明俊攝〕

造橋台13甲線汽、機車車禍，汽車右前葉子板及前擋風玻璃損毀。〔謝明俊攝〕

造橋台13甲線汽、機車車禍，汽車僅差5公尺就撞進進路口麵店。〔謝明俊攝〕

造橋鄉台13甲線、屹仔路口，5日上午7時30分發生一部汽車與一部機車互撞車禍，張姓機車騎士沿台13甲造豐路由北往南行駛至屹仔路口，與對向由江姓青年所駕駛左轉汽車撞成一團，機車車頭全毀，張某頭部嚴重受傷，已由消防救護車送往頭份為恭醫院急救，肇事原因正由警方調查中。

5日上午7時30分，張姓機車騎士駕駛MDE─8053號重機車，沿台13甲線北往南方向，駛至屹仔路口時，對向由江姓青年所駕駛的RZ─1602號汽車，剛好要左轉屹仔路，兩車閃避不及撞成一團，汽車緊急煞停，險些衝撞路口周媽媽麵店，僅差5公尺就衝入店內。

據周媽媽麵店老闆娘表示，她們當時正忙著招呼客人，並未注意到車禍發生經過，只聽店門前傳來撞擊巨響，一抬頭就看見汽車、機車撞成一團，機車騎士滿頭是血，傷勢看來非常嚴重，起初還能說話，擺手搖頭示意，但稍後消防救護車趕到現場時，人就昏迷過去了。

兩車對撞，機車車頭全毀，汽車則是右前側葉子板處受損，右側前擋風玻璃破裂，張某嚴重受傷，消防救護車趕到現場，將張送往頭份為恭醫院急救。江某則未受傷，已由造橋分駐所警方帶回偵詢，並調查車禍肇事原因中。

(中時 )