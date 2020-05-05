工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）2020年營運可望谷底翻，成長動能看俏，股價歷經劇烈震盪盤整後，多方近日再度點火上攻，今（5）日開高走揚、飆升7.27％至94.4元，創上櫃以來新高，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

廣錠尚未公布2020年首季財報，自結合併營收3.13億元，季增達55.89％、年增近1.52倍，改寫同期新高。1～2月稅後淨利0.19億元，年增達8.5倍，每股盈餘（EPS）0.63元，優於去年同期0.02元，2月獲利便超越去年全年獲利、並創近6季高點。

法人指出，廣錠受惠博弈機台專案集中出貨，帶動1、2月營運動能顯著躍升，3月博弈機台專案拉貨雖告一段落，但受惠攜手美商普威、日商村田的儲能系統（ESS）新產品開始出貨，填補博弈專案缺口，使3月營收月增1.19％、年增達1.09倍，亦創同期新高。

展望後市，法人預期，在各國政府標案遞延、博弈機台換機潮顯現下，廣錠博弈產品本業下半年可望增溫。新切入的儲能產品初期出貨量較小，後續可望逐季增加，挹注營運成長動能，帶動廣錠今年營運表現谷底回升，成長強弱則需視後續出貨動能而定。

廣錠2019年營運落底，合併營收6.34億元、年減40.75％，創近7年低點，稅後淨利251萬元，年減95.88％，每股盈餘0.08元，雙創2012年以來新低。不過，董事會決議擬配息0.1元、配股0.4元，合計派利0.5元，超額配發股利，顯示對今年營運回溫具信心。

(時報資訊)