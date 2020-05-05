中油資訊系統昨午(4日)遭到駭客攻擊，立刻斷網進行災害控管，中油今日聲明，昨天晚間已重新建立系統，捷利卡及車隊卡等都恢復在加油站使用，信用卡也沒有問題，後續仍需持續反覆檢視紀錄以確認攻擊來源。

雖然主要油品生產和製造系統並沒有受到攻擊，但有部分資料庫和主機受駭，中油說明進度，會員卡、車隊卡已於5月4日晚間11時恢復正常， 捷利卡亦於月5日0時左右測試正常。另煉製、石化、天然氣等關 鍵基礎設施作業、生產，檢視之後都未受此影響，業務未中斷。

至於外傳VISA先前曾示警，駭客將鎖定國內加油站系統來竊取消費者信用卡資料，中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞，請消費者安心。

中油強調已將本次事件錄案，作為未來資安改進參考。同時也將加強資安防護，引進更嚴密資安偵測系統。

(中時 )