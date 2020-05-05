台灣人胖子多？「國民營養健康狀況變遷調查」的研究曾指出，台灣成人肥胖盛行率高達45.4%，幾乎等於2個成人中就有1個人肥胖。醫師蔡明劼表示，因為台灣人有5個壞習慣：愛喝含糖飲料、青菜量不夠、吃太油、愛吃零食、沒有規律運動習慣，造成體重直線攀升。

●愛喝含糖飲料

《早安健康》報導，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說道，台灣街上飲料店一間接著一間開，加上夏天炎熱又更想喝，甚至一天好幾杯。但是含糖飲料只有熱量，完全沒有營養價值，是台灣人變胖、罹患慢性病的元兇之一，最毒害健康。

●青菜量不夠

蔡明劼表示，每餐最少吃兩份飯碗的青菜，但不管是自己煮或是外食族都無法達標。當青菜吃不夠，就容易吃下過多的澱粉跟油脂。

●吃太多油脂、太少蛋白質

蔡明劼說，減肥應該吃雞胸肉、豬里肌肉、豬腱、菲力或嫩肩牛排等油脂少的肉。而非油脂高的加工肉類，香腸、水餃等。

●不吃正餐愛吃零食

蔡明劼說，有些人為減肥，正餐不敢吃飽，結果下午肚子餓跑去吃餅乾、喝飲料，熱量比正餐還高。

●缺乏規律運動習慣

蔡明劼說，很多人是為了減肥而去運動，結果運動幾天發現體重沒變就放棄，只留下減肥失敗肥肉還在的痛苦。

(中時電子報)