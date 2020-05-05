高雄市長韓國瑜面對罷韓案，一改過去低姿態，改用強硬的態度反擊罷韓團體。對此，資深媒體人陳東豪直言，韓國瑜會有如此大的改變，就是要重新召喚韓粉，如果最後真被罷免掉，韓至少還有韓粉，還可以在國民黨內有立足之地。

陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜現在倒向鷹派，採取強硬的態度處理罷韓議題，因為離罷韓投票不到40天的時間，韓國瑜要重新召喚韓粉。

陳東豪更表示，韓國瑜現在召喚韓粉就是要知道還有多少人支持他，就算最後被罷免，「高雄不留人自有留人處」，事情都是要看後面，韓國瑜很可能就夾帶這些韓粉，北上選明年黨主席都有可能。

陳東豪提醒，韓國瑜這時候採取對撞的方式，是可以累積和召喚一些人出來，只是說這個召喚的結果，有沒有去年那麼大，能不能再集結還是未知數，但是總比坐以待斃來得好。反正最壞的結果就是被罷免掉，如果真被罷免，韓國瑜至少還有韓粉，未必在國民黨內沒有立足之地。

(中時電子報)