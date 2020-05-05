達能（3686）公佈第一季財報，上季營收為2650萬元，較去年同期減少 18％。稅後淨損 6100萬元，每股稅後淨損為 0.54 元，虧損金額主要來自認列資產減損4,870萬元。負債比率為27％，流動比率及速動比率分別大於300％，整體財務結構維持在穩健狀態。 達能表示，2020年第一季整體太陽能產業市況因受新冠肺炎疫情之影響，市場需求呈現疲軟的態勢，第一季營收也因此相較於前一季減少7％。之後中國爆發新冠肺炎疫情與延後開工，並於2、3月份新冠肺炎疫情蔓延至全球各國。由於各國紛紛祭出封閉邊界與限制交通的措施，疫情嚴重的國家甚至開始限制人員移動，同時限縮商業行為與社交活動。由於各項防疫及限制活動措施，嚴重妨礙了產品運送與太陽能系統施工的狀況，因此第一季末太陽能產業各環節已出現庫存攀高的現象。

雖然各國疫情陸續放緩，並計畫於5月初逐步放寬商業活動，然而太陽能產業各環節庫存攀高的現象短期內將難以消化回復至正常水準，因此預期第二季太陽能產品價格將持續下滑且由於大型電站的建設延遲及分佈式光伏安裝放緩，因此研調機構 IHS Markit 於3月底依新冠肺炎疫情影響而下修2020年太陽能裝機量預測，由原先預測裝機量142GW下調至105GW。目前新冠肺炎疫情在全球各國已逐漸受到控制，在五月初各國逐步放寬商業活動下，是否有機會於下半年使全球光伏產業恢復應有的動能，目前仍待持續觀察與追蹤。

達能科技目前持續以減少營運現金流失為短期營運目標，在本業營運規模縮減下，短期營運依然受到此波疫情的影響。因此積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源，變成最重要的工作。此外，尋求與創新技術業者合作，一同拓展開發具發展潛力之新技術。

(工商 )