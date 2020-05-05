台股在國家隊法人護持下，本波從前波低檔8523點反彈以來，短線雖已逼近前波高檔層層大套牢區如年線、萬一等關卡，但金主群、大股東、內資法人與部分外資、中實戶等市場大戶，近期對台股中多格局的看法，似逐漸形成共識，激勵個股依題材領先盤勢發展，愈趨呈現噴出榮景，值持續追蹤。

短期個股的高檔相對盤勢的上檔壓力，或暫勿預設立場，因為重量級權值股的市場籌碼，如金融保險與蘋概供應鏈三王等股，仍多掌控在外資手裡，在外資還未全面偏多之前，具轉機及市場浮額易掌控的中小型股，短線或仍具演出空間。

周二短多表現亮麗的焦點之一，包括禾伸堂、泰碩、貿聯-KY、楠梓電與健策這5檔股票，加上防疫概念這一強者恆強的族群，形成5檔+1，普被市場追逐的標的，值注意：

1.禾伸堂：首季EPS 1.94元，優於預期；今年每股配發7元現金股息，獲法人青睞；此外，第二季MLCC營運前景持續看俏，獲利成長被認同 ，呈開高走高，一度亮燈漲停榮面。

2.泰碩：搶攻大陸5G基地台商機，具想像空間。

3.貿聯-KY：4月初完成購併新加坡Speedy併購案，擴增半導體與醫療設備等生產線與商機；此外，受惠特斯拉近期持續在美股大漲，並在大陸市場也熱賣，使該股供應鏈概念持續吸睛，值追蹤。

4.健策：散熱大廠之一；也是熱賣的遊戲機大廠任天堂供應鏈概念股，公司將持續在兩岸擴大產能，營運成長備受關注。

5.楠梓電：同樣搶攻大陸5G基地台商機，今年公司將辦理一成的現金減資，每股退還股東1元現金，若包括每股擬配息0.5元，則今年每股將配發1.5元現金股息，營運成長與股息殖利率概念受矚目。

6.防疫概念股：持續呈強者恆強族群，市場資金在這類輪動趨勢仍明朗，波段高檔暫勿預設立場，不過，部分個股的本益比已偏高，波段變數風險仍不宜輕忽。今持續強勢表態者，包括恆大、康那香、熱映、毛寶、基亞、亞諾法及國光生。

(工商 )