台灣麥當勞將再推出「創藝漢堡」，為引領「食尚」，麥當勞再次攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，運用經典的黑色打造屬於麥當勞專屬的黑色包裝，明（5/6）日起至6月9日止，推出「極黑浪潮」跨界打造的限量包裝，透過墨流、筆刷、剪影襯托出食物本身的顏色及線條，並藉由黑色星空元素，讓顧客品嚐的同時，找到屬於自己的「黑潮」，並「抹黑」IG打卡族的相機。

除了「雙牛起司黑堡」強勢回歸，麥當勞同時推出全新「脆雞起司黑堡」與「嫩雞起司黑堡」，提供不吃牛肉的漢堡控美味新選擇。3款黑堡皆採用天然墨魚黑麵包打造出極黑搶占視覺，更透過香濃的三重起司帶來濃郁味覺風暴。

黑色，是流行時尚界的經典色。在不同的年代，黑色代表著神祕、內歛、低調、權力、奢華、邪惡、蠱惑、傲慢、疏離、冷漠等不同意涵。知名時尚大師說「黑色，是顏色的盡頭」。品味男女更有感的經典名句則稱：「如果你喜歡黑色，意味著你平日已過著豐富多彩的生活」。

是！鑑於「黑」是時尚圈永不退流行的霸主，也是每人衣櫃都會有一件的顏色。2019年台灣麥當勞與時裝設計師品牌「APUJAN」合作，不僅引發網友與名人關注，更成為眾人上傳分享的話題之作，成功打造餐飲的「極黑浪潮」。

麥當勞自2018年推出彩色堡以來表現亮眼，搭配三重起司的濃郁風味深受消費者喜愛，每年銷售皆有10%成長。而「雙牛起司黑堡」採用天然墨魚黑打造出的極黑魅力，更在Instagram上擁有近2千則分享，可謂一方霸主，擁有一票死忠粉絲。

為了讓更多顧客享受黑堡的魅力與三重起司濃郁交織的美味，麥當勞打造出「極黑浪潮」邀請消費者一同品嚐，明（6）日起至6月9日止，一口氣推出「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」與「嫩雞起司黑堡」三款黑堡，無論吃牛、吃雞都能跟上極黑浪潮，享用美味拍照帥一波，限期襲捲食客的每一餐。

麥當勞黑堡系列麵包是使用天然墨魚粉製成，加上濃郁風味的傑克起司醬，與奶香十足的切達起司及白艾曼塔起司，三重起司濃郁化不開，任客人搭配香煎雙層100%紐澳純牛肉、酥脆的去骨雞腿排或是多汁的嫩煎雞腿排，濃郁的口感在嘴中交織出多重層次，吃牛或雞都能享有不平凡的滋味，絕對讓人食指大動。

「相機食先」已是食潮，愈來愈多人透過網路分享的照片來決定自己的下一餐，近期WFH（Work From Home）已成常態，麥當勞提醒，在需要保持社交距離的日子，還是要好好照顧渴望美食的相機，與心中的饕客魂。台灣麥當勞此次便再度攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，以黑色為主題，操刀產品視覺設計，透過仰望夜空的概念，將品牌一貫的東方色彩與服裝元素融入。

詹朴表示，本次合作以包裝上的墨繪線條掀開不同角度的黑色星空作為故事開端，雲層間的星空、森林邊緣的星空、都市中仰望的星空，穿插著太空船、翼手龍、衛星、樹木以及呼應餐點輪廓的飄浮冰塊、漩渦等剪影元素，像是透過筆畫在包裝紙上展開童趣的奇幻想像。

(工商 )