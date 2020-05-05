「世界氣喘日」台中榮總「好氣道團隊」錄製各種氣喘衛教影片，置於中榮網站上，提供哮友們參考學習。（台中榮總提供／台中馮惠宜傳真）

5月5日是「世界氣喘日」，台中榮總因應防疫，把過去為病友舉辦「哮友會」活動，改用線上方式，由胸腔內科、呼吸治療科、以及臨床試驗科組成的「好氣道團隊」錄製各種氣喘衛教影片，置於中榮網站上，提供哮友們參考學習。

台中榮總臨床試驗科主任許正園指出，氣喘是一個經常會發作的慢性疾病，到目前為止尚無根治的方法，但是近廿年來醫學界對這個疾病的認識與了解已經有了長足的進步。哮友們只要配合醫師的指示以及衛教師的引導，絕大多數病人都可以達到良好的控制。只有不到10％的嚴重氣喘病人，需要使用生物製劑來達到控制。這些藥物雖然昂貴，但皆有健保給付，只要通過事前審查即可使用，哮友不用再自己花錢。

今年世界氣喘日的主題「enough asthma deaths」直譯為「氣喘已經死的過多了」，意思就是說不希望再看到有人因為氣喘而死亡。過去藝人林翠以及鄧麗君因為氣喘發作而死亡曾經是非常轟動的社會新聞，但是這幾年來因為治療方法的進步，死於氣喘的病人已愈來愈少。

許正園強調，要達到氣喘控制也不是那麼難的事，但還是有些人聽到要使用吸入型類固醇治療就懷著抗拒的心，以為這種治療一定會有副作用。卻不知治療氣喘用的吸入型類固醇不僅用量較口服或注射之全身性類固醇低，而且吸入後直接作用於呼吸道，不會跑到身體其他地方產生全身性副作用，其效果好、副作用卻極低。

(中時 )