采悅軒中餐廳規劃母親節合菜外帶，在家也能享用五星美饌。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

母親節限定「蛋糕廚藝教室」，為媽媽打造心意滿分的甜蜜獻禮。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

防疫也能安心享美食！母親節即將到來，新竹豐邑喜來登大飯店推出超低折扣的中、西、日式母親節專屬五星美食，想要親手做蛋糕的家庭還可參加9日舉辦的「蛋糕廚藝教室」，為媽媽打造夢幻蛋糕，每組990元預定招收15組，很快就報名額滿。

新竹喜來登表示，母親節限定「蛋糕廚藝教室」在9日下午2點開課，讓家庭親子學習製作「動物森林翻糖水果蛋糕」，體驗捏塑翻糖卡通公仔與奶油抹紋技巧，因應新冠肺炎防疫措施，廚藝教室將擴大活動場地，安排每桌間隔1.5公尺，讓民眾安心參與，為媽媽親手打造心意滿分的甜蜜獻禮。

新竹喜來登各餐廳分別推出母親節外帶套餐，讓民眾把五星饗宴輕鬆帶回家，包含西式饗宴「盛宴五重奏」、中式桌菜「采悅一品風味集」及日式料理「海鮮鍋物」。事先預訂且完成付款加贈「豐邑聯合住宿券」一張。

同時，喜來登各餐廳在母親節前夕及當日，也推出母親節限定套餐，贈送至餐廳用餐的每位媽媽一朵「康乃馨」，31日前在餐廳單筆消費滿2千元，即可以1千元加價購得「豐邑聯合住宿券」1張。「大廳酒吧」則推出多款母親節特製蛋糕，預訂並付清可享85折早鳥優惠。

(中時 )