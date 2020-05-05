時代力量前黨主席黃國昌去年替同黨立委參選人站台，批評執政黨不能只會開支票，強調時力不會販賣亡國感。姜姓網友看到後心生不滿，到黃的臉書留言「垃圾人渣敗類」、「睏哈星有頭髮的邱毅」，因而挨告，台北地院審結，依公然侮辱判罰8000元，得易服勞役8日。

時力新竹市立委參選人高鈺婷的競選辦公室去年9月13日開幕，黃國昌到場站台，表示台灣需要新政治，「時代力量絕對不會去販賣亡國感」，而是要在每個公共政策上，履行對選民的承諾，並砲轟民進黨不能只開支票，「難道不用說清楚？還是只是要繼續販賣亡國感？」

此番言論不只遭到民進黨支持者追殺，姜男也跑去黃國昌臉書辱罵：「全世界最沒有資格嘲諷亡國感的就是垃圾人渣敗類睏哈星（台語，指睡學生）有頭髮的邱毅黃國昌 幹」、「人渣昌還在新竹市嗎」，黃認為名譽受損，提告公然侮辱。

姜男到案時承認貼文，但辯稱是黃國昌先用很難聽的字眼嘲諷「亡國感」這個名詞，讓他非常氣憤，因為當年讓黃成名的318學運，正是來自於青年的亡國感。

法官認為，姜男言論確實貶損黃國昌的社會評價及人格尊嚴，考量他迄今尚未與黃達成和解，無證據證明他心生悔悟，目前已婚，未育有子女，月收入平均6、7萬元，故依公然侮辱罪判罰8000元，得易服勞役8日，可上訴。

(中時 )