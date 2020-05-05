總統蔡英文上月訪視台肥台中廠，力求穩定供應農需，其中1棟存放硝磷基複合肥料6層樓高廠房4日凌晨起火，猛烈火勢濃煙從2樓竄出，消防人員灑水搶救一度控制，但場內存放大量肥料持續悶燒，並延燒至5樓，消防人員將水線拉至頂樓灌水，直到將近8點才完全撲滅。
台中港消防隊西碼頭分隊在5日凌晨2點28分獲報台肥公司火警，火勢從6層樓高、存硝磷基複合肥料的廠房竄出。西碼頭分隊立即派遣8車16人，由陳松斌小隊長帶隊前往搶救，台中市消防局也出動大批人車支援。
陳松斌表示，火勢於2樓乾燥機機台燃燒，並有大量濃煙，當時無人員受傷受困，經佈設水線搶救，火勢於凌晨3時10分控制，現場已無明火，但仍有大量濃煙竄出。
消防人員持續以水線降溫，並以排煙機排煙，6時13分因斗昇機內部肥料持續悶燒，消防人員至頂樓，將水灌至斗昇機內部進行滅火，直到7時56分才完全撲滅，燃燒面積約432平方公尺，損失50萬元，起火原因由火調人員調查中。
(中時 )
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