鄭秀文與許志安的美好婚姻，因去年男方偷吃港姐女星黃心穎而出現裂痕，事後許志安痛哭開記者會道歉，黃心穎則飛到國外避難，至今才返港，至於鄭秀文，則是出乎意料選擇原諒，之後絕口不提此事，專心投入工作與生活，如今事發滿1年，向來纖瘦平胸的她竟曝光「爆乳照」，讓粉絲大感震撼，直呼真是「活久見」。

天后鄭秀文雖造型百變，然身材倒是數十年如一日，名模般的纖瘦修長體型，搭配自稱「好平如潮」的超級平胸，倒也時尚，而她昨晚(5/4)在IG貼一則短片，寫下：「累是正常的，因為我也只是一個人」，然眾人已經不管她的勵志心靈雞湯，而是注意到她運動背心中央，那深深事業線。

影片中，鄭秀文似乎剛做完運動，全身大汗淋漓，身上穿的是開V運動內衣，照理說應該將她的平胸壓得更加服貼，沒想到天后竟擠出了事業線，讓眾人直接歪樓，盛讚這件是「貧乳救星」，狂問她內衣是哪個牌子的，覺得鄭秀文上圍突然升級相當驚訝，甚至質疑她是不是去做豐胸手術。

(中時電子報)