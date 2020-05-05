高醫體系今天召開記者會，代表名醫賴文德向外界表達謝意。（柯宗緯攝）

高雄名醫賴文德住家遭祝融，帶走女兒、女婿及愛孫一家五口性命，今（5）日高醫體系召開記者會，對外表達12萬分敬意，高醫大董事長陳建志透露，賴文德決定把這份悲傷化成力量，成立獎學金救助弱勢醫學生，讓愛繼續傳下去，也懇請外界多給家屬一點時間及空間治喪及平復。

陳建志今天率領五家高醫體系院長召開記者會，說明前一字排開，對著鏡頭深深一鞠躬，對於連日來外界的關心，表達感謝之意。

陳建志表示，致上謝意及歉意，太多人表示對賴董事的關心，但實在沒辦法一一表達謝謝，大家可以體諒家屬的心情，在此代表高醫董事會五院同仁，感謝關心及包容。

至於治喪事宜，陳建志說，目前家屬還在討論中，還沒確定相關細節，屆時是否會對外，或是不公開，由家屬決定後再做後續配合處理。高醫體系是個大家庭，也會傾全力協助賴家起居。

陳建志也轉述，賴文德要特別要感謝高雄長庚醫院、健仁醫院，對於女兒及女婿的長期栽培，從此次事件可以看到醫界團結，在這非常時期不分門戶、族群、宗教，回歸到最根本人與人間關係。

陳建志透露，賴董事也與親家幾經商量後，決定把這份悲傷化成力量，呼籲外界把送花圈、花籃的錢給省下來，當作獎學金，以照顧弱勢醫學生，延續黃醫師及賴醫師的精神，讓愛延續沒有句點。

高醫大院長鐘育智表示，賴文德是高醫大退休教授，民國74年擔任內科學講師，85年升為內科學科教授，106年退休，擔任教職32年，教導高醫大校學子無數，認真嚴謹自學與教學深受學生愛戴。

鐘育智表示，在賴董事身處艱難的時刻，外界不斷湧入關懷安慰，包括海內外校友來函、來電慰問，但也請大家預留家屬空間

可以安置一家後事，陪伴至親女兒、女婿、可愛外孫最後一程。

高醫院長侯明鋒表示，從賴文德進入高醫大求學時就認識迄今，誇讚他雖然是心臟血管權威及商周評比的台灣百大名醫，但完全沒有任何架子，也協助高醫爭取國際醫療評鑑，對高醫貢獻良多。

(中時 )