展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事：

【1】雖然死亡人數續增，但美國多州已迫不及待解封，放寬社交距離限制，而據權威模式估算，美國的死亡人數將倍增。

【2】由於新冠肺炎疫情肆虐，全球反陸情緒達1989年天安門事件以來最高。而美國緊咬大陸不放，認為中方隱瞞，導致全球疫情一發不可收拾，而北京則加以駁斥。除了新冠爭議外，雙方在政經軍事上持續較勁，緊張不斷升高。據北京內部文件顯示，美中可能爆發武裝衝突。

【3】雖然中國大陸受到新冠肺炎疫情衝擊，但美國總統川普仍堅持，要北京履行向美國採購2000億美元（近6兆台幣）商品的承諾，否則將再打關稅戰。

【4】「鑽石公主」號郵輪爆發群聚感染，一度成為各方關注的焦點，專家經過調查後發現，病毒原來藏在這些地方。

【5】前好萊塢女星梅根和夫婿哈利王子震撼脫英後，依然是各方關注的焦點。他們從加拿大遷居美國加州後動作不斷，如今已訂8月11日將出王室內幕自傳，可能又將掀起另一波新話題。

(中時電子報)