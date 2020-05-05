行政院長蘇貞昌昨宣布要擴大紓困，馬上引來眾多民眾到區公所申請紓困，結果導致一團混亂。國民黨團書記長蔣萬安指出，事實上連申請的公文都還沒下來，流程繁瑣，讓一線公務員都不知所措，感嘆「都不知道要怎麼處理，乾脆通通給錢不要分了」。

國民黨團總召林為洲指出，鄉鎮區公所現在外面就在大排長龍，詢問公所人員，才知道擴大紓困的公文根本還沒到，今天才會到，結果昨天已經有人去排隊申請，公所人員一問三不知，公所的基層根本還不知道要怎麼處理，這是在折磨老百姓嗎？

蔣萬安表示，現在這次幾乎全民都受到疫情影響，為何不從善如流，直接排富發現金，為何搞到擾民這麼難看。此外，民眾區公所跑一趟還被要求準備很多文件，準備戶口名簿謄本、證明受影響的文件，還要調查存款，跟父母住又要調查父母存款，真是一團亂，民眾根本看得到吃不到。

首席副書記長林奕華批評這是「滾動式折磨人民」，蘇貞昌臉書大字說要擴大紓困，結果小字才寫說，要證明自己家戶所得是低於縣市平均生活費，還分急難紓困還是擴大急難紓困，這不是折磨民眾跟基層公務員嗎？

國民黨也邀請一名在街頭賣口香糖的郭先生參加記者會，郭先生表示，受疫情影響，街上根本沒人，以前去錢櫃賣，現在大火導致錢櫃都關掉，他們生意受創需要紓困。結果他去申請，程序複雜到讓他兩天要跑十趟，加上他不會寫字，更難申請，公所人員甚至要求他提出賣口香糖的證明，還有出貨證明，非常複雜。

林為洲表示，當初就應該照國民黨排富發現金的方式，只要一兩個條件就好，知道自己薪資申報多少，投保什麼，低於一個級距就可以領，紓困預算已經都編在那，都給你們過了，為什麼還要刁難人民？到底想怎麼樣？

(中時 )