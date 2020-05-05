手中的 Android 已經使用許久，近期特別感覺電量掉很快，不堪一天的使用嗎？台灣大哥大宣布，針對五個品牌、共 9 款 Android 手機與平板，提供限時更換電池的優惠，價格一律 NT$ 790，不限台灣大哥大用戶皆可享有此優惠。快看看你家是不是有這些 Android 手機或平板，趁機便宜換電池，讓舊手機滿電重生！

台灣大哥大官網宣布，即日起至 5 月 31 日，ASUS ZenPad8 兩款平板(Z380KNL、Z380KL)、HTC U11+、U11 EYEs、華為 Nova2i、華為 Nova3i、華為Nova4e、OPPO R9s、Sugar S11 等 9 款設備，無論原本換電池的價格是多少，只要持設備到全台myfone門市，不限台灣大用戶，都能以790元的優惠價，更換原廠電池。舉例來說，HTC U11+或 U11 EYEs 的消費者，換電池原價1600元，5 月 31 日前送修更換，即可省NT$810元，等於打了49折，半價都不到，讓你輕鬆省。

台灣大維修服務中心表示，因每台手機的電池電容量、蓄電力不同，且每個人使用手機的狀況與平時充電習慣不盡相同，再加上 3C 產品內部零件都會慢慢老化，導致容易耗電的情形，所以建議消費者可定時帶手機到全台myfone門市送修檢查。如果你也覺得手機的電池續航力表現近期明顯下滑，也可走一趟電信門市趁此機會維修保養一下你的手機。

(科技)