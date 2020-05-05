（推動員在說明會現場，解答未取得合法登記的工廠，想要就地合法化的問題。圖／高雄經發局提供）

高雄尚未取得合法登記的工廠大約4,000家，高雄經發局長伏和中5日表示，工輔法明定未登工廠應在施行日後，「2年內申請納管、3年內提出改善計畫、10年內取得特定工廠登記、20年內合法化」，因此，高市府將培訓百位學員，協助推動，以輔導代替處罰。

伏和中指出，根據工輔法規定，高雄尚未取得合法登記的4,000家工廠，應在施行日後，「2年內申請納管、3年內提出改善計畫、10年內取得特定工廠登記、20年內合法化」。

他說，這是兼顧環境與經濟的重要方案，高市府將積極宣導納入管理、以輔導代替處罰，呼籲業主把握自身權益儘速申辦。

高雄經發局表示，因應「工廠管理輔導法」修正案3月底正式施行，為了落實「全面納管、就地輔導」的原則，高雄市政府經濟發展局積極透過產官學界的力量，協助符合資格的業者邁向工廠合法化，不僅安排32場說明會，更首創「特定工廠登記推動員」培訓課程招募民間推動員。

經發局表示，「特定工廠登記推動員」培訓課程目前已辦理3梯次，累計有近百人參與，未來將會和更多代訓機構合作辦理培訓課程，加強學員法規面及實務面的環保、消防改善等觀念，合格的推動員除了參與說明會就近服務民眾外，業者也可後續洽談到府一對一協助，幫助不諳法規的業者，能盡速合法登記。

(工商 )