外傳交通部對觀光產業的薪資紓困補助條件，擬將比照經濟部，從原先「減薪未達二成」加嚴改為「不得減薪」。觀光局5日特別強調，鑑於觀光產業受全球疫情衝擊嚴重，近日修該補助要點，「仍保留減薪未達二成文字」，同時再放寬標準，刪除「業績衰退五成以上」的條件，盼能協助業者重新站起。

觀光局4月14日宣布「觀光業紓困2.0方案」即日起開放申請，其中針對「觀光旅館業及旅館業、旅行業、觀光遊樂業」，根據當時條件，要求企業須提供資料作佐證「收入衰退達5成」，且未採「勞動部減班休息補助方案（意即放無薪假）」或「減薪未達二成」，即可申請員工薪資補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共三個月（今年4～6月）。

不料，4月下旬經濟部公告的紓困振興辦法「悄悄」修正了艱困企業申請薪資補貼、一次性營運資金的附帶條件，規定「不得對員工實施減薪」，而非原本對外宣布的減薪不超過二成。此舉形成了經濟部、交通部「薪資補貼」不同調的情況，外傳為避免「變相鼓勵企業減薪」，交通部可能將比照經濟部修改，要求企業不得減薪，觀光局今天特地作出澄清。

知情官員說明，辦理紓困補貼目的在「幫助觀光產業可以生存發展」，讓員工的工作生計受疫情的影響可減到最低，由政府、產業及員工共同努力渡過疫情難關。考量觀光產業特性，其受疫情影響最直接，程度也最嚴重，「相關紓困補助並不適合完全比照經濟部方案」。

官員說，觀光產業及員工針對「薪資給付」，可以依勞資相關法令進行協商，只要可以維持營運及薪資支付，觀光局立場都是採取尊重，並補貼觀光產業發放薪資之4成，最高2萬元。因此近日在簡化、修改作業要點時，觀光局「刪除業績衰退五成以上」，但是「保留減薪未達二成」的條件。

但觀光局也強調，觀光產業在接受補助期間，不得有減班休息、減薪、裁員、停業或解散等情事，以確保員工之權益。

(工商 )