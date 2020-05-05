美股昨夜由黑翻紅收高，台股多頭士氣大振，一掃外資倒貨悶氣，今早期貨、現貨聯袂彈升，台股大盤開高36點後，由台積電(2330)、大立光(3008)攜手穩盤，國巨(2327)、禾伸堂(3026)挾業績利多領軍華新科(2492)、旺宏(2337)、臻鼎-KY(4958)等權值軍團喊衝，加上台耀(4746)、寶齡富錦(1760)、中生化(1762)等防疫題材高燒不退，大盤漲點迅速擴大至百餘點，輕取10800關，收回5日線。分析師表示，台股指數季線有撐重回10800點，量增封閉昨日空方缺口，昨天外資雖賣300多億，不過今日台幣升值逾1角，顯現外資未離開台灣，後市猶有可為。

盤面上，被動元件族群人氣旺，國巨Q1財報利率淨利同步創4季新高，外資紛紛按讚，今日股價大漲逾7%、禾伸堂Q1每股賺1.94元，Q2訂單能見度高，股價一路飆高衝至漲停138.5元，帶動華新科及大毅(2478)等紛紛上漲；防疫概念股仍是多頭追逐焦點，疫苗業者國光(4142)新冠候選疫苗，小鼠血清試驗有效，激勵股價跳空鎖住漲停33.05元、高端疫苗(6547)也鎖在漲停64.7元，另外，亞諾法(4133)也跟進漲停；明泰(3380)收購題材持續熱燒，股價鎖在漲停板26.75元；離岸風電重啟攻勢，上緯投控(3708)飆漲停78.1元、世紀鋼(9958)風電訂單能見度看到明年第2季，股價突破90關，大漲逾9.5%、中鋼構(2013)放量強攻逾8%，躍過5日線、季線。

分析師表示，昨日外資大賣300多億，不過官股大買，讓市場看到官方力撐的心態。本周市場最大利多來自央行救市措施，除聯準會利率維持0~0.25%區間，歐盟央行也取消購債上限，日銀也宣佈無限量化寬鬆購買國債，目前市場資金豐沛，暫時無須擔心流動性問題。「520」之前大盤有機會上看11,000點，但挑戰整數關卡前一定會來回震盪，短線策略應為選股不選市，看好去美化概念股、高股息殖利率、原物料、工具機、5G。

(時報資訊)