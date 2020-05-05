股神巴菲特出清了手中所有的航空公司股票，顯示其對航空業的前景不看好。身為巴菲特忠實粉絲、有「中國股神」之稱的投資大老段永平也跟著踩雷，他直言：「（巴菲特）這時候賣就等於把粉絲都套進去了」，更喊這次的拋售是「活久見了」。

股神巴菲特在今年的股東會上表示，他執掌的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）已出清聯合、美國、西南與達美等所有航空公司股票。此外，波克夏持有高達1370億美元現金部位，巴菲特卻不打算進行任何大型交易，他認為目前找不到吸引人的標的。

而根據陸媒報導，投資大老段永平受到巴菲特的影響，在4月買進了航空股。當時他在雪球上稱因為巴菲特的關係開始關注航空類股，並用最近多出來的現金購買了部分航空股，「Dal（達美航空）企業文化還不錯，安全性也差不多。」不過他也強調購買航空股純屬好玩，並未重倉抄底。

和段永平一樣，受到巴菲特影響而抄底航空股的粉絲們恐將面臨損失。段永平直言，「我對老巴清空航空公司是有點意外，因為他才剛說不會賣航空公司，這時候賣就等於把粉絲都套進去了，有點難以理解。」

創造了「小霸王」、步步高、OPPO、vivo等品牌神話的段永平，曾自稱「我投資上賺的錢比我做實業10年賺的還要多」，在業內有著「中國巴菲特」的稱號，他也是巴菲特的忠實粉絲，曾在2006年花62萬美元拍下巴菲特午餐，段永平稱自己在巴菲特身上學到了很多，拍下這頓晚餐，單純是為了當面向他道謝。

(中時電子報)