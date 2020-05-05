台中市東區1名94歲黃姓阿嬤，常拄著拐杖在住家附近活動，但因年邁記憶力不佳，有多次走失紀錄，日前下午黃姓阿嬤又再度走失，家人報案協尋，在警方尋找阿嬤的同時，另一頭又接獲民眾報案在旱溪西路與東門路口有迷失老人，經核對就是黃姓阿嬤，原先阿嬤還怕被家人罵不敢回家，最終在警方勸導下還是硬著頭皮坐上警車，結束這場驚魂遊記。

台中市政府警察局第三分局立德派出所4月25日18時接獲民眾報案，林姓婦人指稱其母親當天下午15時許出門，直到晚上吃飯時間都沒回來，因母親先前曾有走失紀錄，家人十分擔心母親是否又再度走失，急忙向警方報案協尋；警方聽到黃姓阿嬤的名字，想起3月底才處理過其走失案件，立即到阿嬤住家及其平常可能出現地點尋找，均未發現黃姓阿嬤蹤跡。

直到18時30分許再度接獲報案稱於旱溪西路與東門路口有迷失老人，警方到場一看果然就是大家急於尋找的黃姓阿嬤，原來是熱心路人看到阿嬤在路口徘迴，因人車眾多才趕緊要阿嬤到旁邊休息，並請警方到場協助。

警方向黃姓阿嬤說明其家人在派出所等候，要阿嬤先坐上巡邏車，協助載送其回派出所與家人會合，但只見阿嬤一動也不動，在警方追問之下，黃姓阿嬤才透露回去怕被家人罵，警方好說歹說，阿嬤深深的嘆了一口氣才移動腳步上車，在警方合力攙扶之下，終於順利協助阿嬤坐上警車返所，家人看到黃姓阿嬤平安抵達派出所，才鬆了一口氣，再三向警方道謝。

(中時 )