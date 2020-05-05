在總統大選中力挺高雄市長韓國瑜的國民黨立委許淑華，被韓粉視為「韓家軍」靈魂人物。而在韓國瑜面臨危急存亡之秋際，許淑華也特地南下高雄，雖是為了高雄地方建設考察而來，但是看在韓粉眼中，這種無聲的支持來得更為感動，當看到韓國瑜和許淑華兩人許久未見的合照，韓粉淚眼大喊，「神力女超人回來了」！

許淑華今在臉書發文表示，交通委員會辦理高雄地方建設考察活動，除了聽取橋頭科學園區及聯外路網建設報告之外，也現場會勘高鐵橋下道路預定地，預計完工後將會完善國道一號與三號之間所缺的南北向主要幹道，並分擔台1線車流成為市内短程移動的平行替代道路。韓市長也在議會備詢結束後，特別趕來向各位委員致意。許淑華更附上她和韓國瑜的合照。

許多韓粉看到許淑華和韓國瑜的相會，感動大喊「神力女超人回來了」、「請所有的韓家軍朋友們要一起加油力挺韓市長我們都沒離開都跟隨韓市長」、「高雄人想念神力女超人」、「很高興又看到委員與韓市長合體了！看到妳們兩個心情愉快啦」！

(中時電子報)