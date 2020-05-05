風扇及散熱廠-建準(2421)佈局新產品有成，接獲5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等新訂單，受惠於商務NB及伺服器訂單強勁，建準業績可望自4月起展現強勁成長力道，由於下半年車用及伺服器均有新客戶訂單開始出貨，建準預估，業績可望逐季走高至第3季，樂觀看待下半年營運及全年業績，預估今年業績可望優於去年。

建準近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域佈局，其中網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，而公司亦自2016年開始以專業馬達核心技術積極開發工業用、空調及家電相關大型馬達，相關產品出貨正逐步放量，5G網通設備、伺服器及大型馬達等產品佔比提升，讓公司今年業績未受新冠肺炎疫情太多衝擊。

車聯網及ADAS滲透率逐步提升，且各國加速5G基礎建設，車用通訊模網從4G升級到5G，由於傳輸速度快，且資料量大，散熱系統也跟著升級，從散熱鰭片改為風扇，建準新產品已於去年通過歐洲車用Tier 1廠認證，預計今年下半年開始出貨歐洲車廠，成為推升公司業績成長新動能。

儘管因新冠肺炎疫情影響，建準第1季合併營收22.47億元，年減7.81%，但建準將重心放在強化技術能力，調整產品組合以提升獲利能力策略奏效，初估第1季獲利可望優於去年同期。

隨著新產品佈局顯現，第1季伺服器及網通產品佔比拉升至29%，IT約佔38%，工業設備佔11%，汽車及家電各佔7%，通路約佔7%。

受惠於遠距生活帶動商務NB及伺服器需求暢旺，建準訂單滿手，初估4月合併營收可望有機會衝高，從目前訂單來看，建準第2季及第3季業績可望逐季走高。

建準表示，雖然車廠受疫情影響停工至今，但因公司有新增客戶，且NB、伺服器及網通需求優於預期，下半年及全年業績展望樂觀，在5G基地台、車聯網、工業及儲能系統的Inverter出貨放量下，今年業績可望比去年好。

(時報資訊)