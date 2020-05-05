2020年初新冠疫情蔓延至今，人民幣表現已經優於其他新興市場貨幣。近期人民幣匯價走勢持穩，TAROBO大姆哥投顧認為，後續將觀察美國針對疫情的報復風險。

大姆哥投顧指出，根據日前華盛頓郵報報導，白宮正在研究懲罰或要求中國為其處理冠狀病毒大流行提供經濟補償的提議。雖然高盛券認為這是白宮針對美國國民的政治性語言，因此目前不會修改人民幣看法，但美國對中國的潛在不友善風險仍然需要密切關注。而大摩則認為，由於中國的國際收支帳仍平衡，人民銀行有本錢保持人民幣兌一籃子貨幣穩定，加上疫情進程差異，將使得人民幣在新興市場貨幣當中繼續表現優異，這也符合人民銀行希望促使人民幣國際化的目標。

大姆哥投顧強調，近期中美之間關於冠狀病毒的言論可能為其帶來潛在的摩擦風險。大摩和高盛證券的關注焦點相同，也認為白宮對於在疫情上找中國算帳的言論較偏向政治性言論，最終就算實施，在力度上也會比目前主流媒體所討論的作法還要來得更輕。

(時報資訊)