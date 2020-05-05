SAP思愛普台灣宣布再生塑膠製造廠商宏恩集團導入SAP S/4HANA Cloud，運用雲端ERP整合海內外五家子公司營運數據、精準管控財務，實踐資料即時分析，有助於企業擬定前瞻策略及宏恩海外布局以及企業傳承。

宏恩專研塑膠再製技術，其產出的再生塑膠品質達90％媲美新料等級，且被廣泛應用於汽機車零件、家庭電器、運動設備等多元產品。宏恩旗下五家子公司，專注開發各種用途的再生塑膠，並打入國際知名大廠供應鏈，進軍全球市場，宏恩極需一套國際性的ERP系統，可快速進入海外市場，統一管理集團營運，於是導入SAP S/4HANA Cloud，啟動數位轉型。

SAP指出，宏恩導入後，建立起營運基礎，簡化過去繁瑣作業流程，加速資訊彙整，精準地將決策與商業洞察轉化為實際行動。此外，宏恩更在SAP服務團隊專業協助下，串接SAP全球資源，支援在地企業數位轉型一步到位。

(時報資訊)