新冠肺炎大流行以來，讓許多人習以為常的生活發生天翻地覆的改變，許多人發生失眠的狀態，也有部分人的夢境內容也有改變。

在英國倫敦進行精神分析計畫的「Lockdown Dreams」機構，會收集人們做的夢當成素材，計畫負責人傑克（Jack Roberts）表示，夢境的內容變得比較詳細而新鮮，可能是因為鎖城生活變得比較單調，只要有一點點小小的刺激，就會在夢中呈現。

此外，許多人變得比較多夢，可能是少了必須趕著通勤上班或上課的時間，睡眠時間也增加的原因。而且許多人甚至會做現實夢，夢中的世界和現實世界一模一樣。

法國也有類似的研究，里昂神經科學研究中心的研究團隊發生，這段時間「夢回想率」（記得自己做過的夢）的比例高達35%，比以往增加15%。另一位學者艾琳（Elin Graverie）則開設一個我夢到新冠（i dream of covid）的網站，收集人們的夢，一開始，許多人的夢都是背後有危險或威脅接近的夢，顯示人們對於新冠病毒的害怕及憂慮。而密西西比州立大學心理學家寇特妮（Courtney Volstad）則表示，若人們內心覺得不安，會有想戰鬥或逃避的反應發生時，就會影響睡眠品質，而且若是在夢中驚醒，要再入睡也會非常困難，她也建議人們多運動、釋放壓力，才能換得好的睡眠品質。

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(中時電子報)