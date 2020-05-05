最近氣溫屢飆高溫，來一杯冰涼的含糖飲或奶茶，是許多人的最愛。但大陸浙江有一位過去是運動健將的29歲年輕男子，每天把冰奶茶、碳酸飲料「當水喝」，時間持續半年多，某天突然因為肚子劇痛送醫，確診為急性胰腺炎、糖尿病，直接被送到加護病房搶救。醫師一抽血赫然發現，這位運動高手的血漿，已成像豬油一樣的「奶白色」，病痛全是愛喝飲料「喝出來的」。

根據《浙江新聞》等大陸媒體報導，這名年輕患者過去是運動高手，但他每次只要運動完，就會喝一杯碳酸飲料，或加了冰的奶茶，喝下去「那種感覺真的爽爆了！」後來他在半年前，慢慢放棄了運動，但卻沒有放棄愛喝奶茶、飲料的習慣，反而變得更誇張，直接把飲料、奶茶當水喝。

該男子自述，後來他只要口渴，就喝奶茶跟飲料，這個習慣維持了大概半年，他體重瞬間增加了超過50公斤。剛開始男子覺得自己發胖，是跟沒運動有關，結果幾天前，他突然肚子痛，且疼痛越來越加劇，還出現呼吸困難的症狀，才嚇得趕緊就醫。

後來這名昔日運動健將，被醫師診斷為「急性胰腺炎、糖尿病」，直送加護病房治療。醫師抽血發現，患者的三酸甘油脂超出正常值20幾倍，總膽固醇是正常人的4倍；血漿還呈現像豬油一般的奶白色，十分嚇人。

醫師提醒，美味的奶茶其實高油、高糖又高熱量，完全沒有營養價值，算是一種垃圾食物，提醒民眾淺嚐即可，不要過度飲用，以免除了肥肉上身，還招來病痛上門。

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(中時電子報)