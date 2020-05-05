來自越南的阮荷（化名），很早就離婚，獨自撫養一雙兒女。為了生活，阮荷每晚在卡拉ok店上班，很晚才起床，根本無暇照管孩子，其女兒曉鵑（化名）小二時就經常蹺課，直到小五時受邀來陪讀班，每天放學後到班上寫功課、接受品格教育、吃晚餐，生活才慢慢進入正軌，大學畢業更回饋陪讀班、擔任老師。

據基督教救助協會統計，已補助163間1919國小陪讀班、71間國中班，總計資助了2651位經濟弱勢家庭的國小或國中學生，這些孩子中，國小班父母有婚姻關係者不到5成，而國中班甚至不到4成，在單親家庭中，多以媽媽為主要照顧者，但媽媽若是新住民，或失業、生病，那就更弱勢了。在1919陪讀班中，媽媽是新住民的孩子，約佔11.3％，且大都住在偏鄉。

曉鵑升國二暑假時，阮荷因為被倒會，欠地下錢莊錢，只好搬離宜蘭，但曉鵑不想離開陪讀班，便求陪讀班收留她，在與陪讀班同住的日子裡，充分感受到被愛、被保護，改變了對母親的看法，升上高中後，在惠秋師母鼓勵下，曉鵑才搬回去與媽媽住。

而阮荷為了撫養在學的兩姊弟，白天當仲介，晚上去小吃店洗碗。看到這些，讓曉鵑很心疼。「媽媽真的好辛苦，為了我和弟弟，堅持留在這個不熟悉的異郷打拚。以前我不懂事，以後我一定要更孝順媽媽。」

深坑喜樂1919陪讀班的小鈺（化名）與小亮（化名），也曾因是新住民孩子，遭到異樣的眼光，而看不起來自中國福建的媽媽庭梅（化名），但在陪讀班提供她學習繁體字機會，小鈺與小亮慢慢地認同了媽媽的新住民身份。

母親節即將到來，但對許多弱勢家庭的孩子而言，雖然想送媽媽禮物，卻常有心無力。基督教救助協會與台灣萊雅合作致贈3萬6000餘件保養品給234個1919陪讀班的4500位媽媽。

基督教救助協會表示，受到疫情影響，捐款減少，預計自今年9月起，1919陪讀計畫將取消多元才藝課程，及減少資助1成約250名的孩子，呼籲各界踴躍捐款支持1919陪讀計畫，讓更多弱勢孩童能夠健康長大，也讓更多弱勢媽媽們能在艱困環境中，勇敢站起。捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )