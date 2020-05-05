吉光片羽電影娛樂公司以為與蜜蜂工房創藝擁有日本知名作家東野圭吾「白夜行」官方授權，遂與蜜蜂工坊簽約，支付人民幣500萬元權利金，事後發現是一場空，氣得提告求償。台北地院認定蜜蜂工坊違約，判應全額返還吉光片羽，全案仍可上訴。

吉光片羽主張，蜜蜂工坊得知他們想取得「白夜行」的中國地區獨家電影、電視改作權，竟與日本某公司合謀，誆稱已取得「白夜行」中國地區官方授權，他們誤信匯款人民幣500萬元，事後卻發現該日本公司只是陶瓷公司，與東野圭吾無關。

吉光片羽指出，該日本陶瓷公司的老闆娘，還曾找他們的總經理道歉，告知授權書是偽造的，蜜蜂工坊取得人幣500萬元後，也未匯至東野圭吾所屬經紀公司，涉嫌詐欺，故請求解除契約並還錢。

蜜蜂工坊則抗辯，確定無法履約「白夜行」後，已與吉光片羽協議換片，交付「你的聲音」母帶，形同成立代物清償契約，債務關係應已消滅；他們因無法在全亞洲播出「你的聲音」，已損失美金30萬元及三成利潤。

法官審理後，認為蜜蜂工坊曾努力取得「白夜行」官方授權，後因競爭失敗才沒拿到版權，並無詐欺故意，但違約屬實，遂判決兩造解除契約後，蜜蜂工坊應返還人民幣500萬元。

(中時 )