申請急難紓困金好難！男怨社會局、區公所互推

政府推紓困方案，但新北市一位吳先生投訴，想申請急難紓困金卻到處碰壁。一開始到新北市政府，卻因為戶籍地在高雄無法受理，請他去租屋處附近區公所，但到了現場，卻是給他中低收入戶的表格，奔波了一個月都申請不到，他也抱怨，周遭朋友要申請其他紓困方案，也是遲遲拿不到錢。

紓困申請者吳先生：「衛福部推給社會局，社會局推給區公所，區公所又推回去給衛福部，那請問是在打撞球嗎？」拿著一疊證明書與申請表，吳先生又氣又無奈，受到疫情影響失業，想申請急難紓困金，卻接連碰壁。

民眾申請紓困急難補助，卻處處碰壁。

紓困申請者吳先生：「去社會局，他叫我拿這東西來區公所，結果現在跟我說要用低收入戶，可是我現在是要申請急難紓困。」吳先生分別在2月29日、4月6日，接連兩個工作都因疫情關係被離職，因此想申請衛福部日前推的急難紓困金。

結果到了新北市社會局，承辦人員卻告知，因他戶籍設在高雄，需要去租屋處附近的新北板橋區公所。但到了區公所，卻給了他中低收入戶申請表，而且需要等大約45-46天。

紓困申請者吳先生：「執行人員他們也不了解狀況，但他們全部統一用這個方案（低收入戶）來處理，我心想說，衛福部說的那個都是騙人的嗎，你都說沒有，我們只有貼這個（中低收入申請），沒有因為肺炎，而可以馬上1-3天拿到錢的。」

民眾申請紓困通過，遲遲沒有領到補助。

自身經驗分享後，發現週遭許多朋友想申請政府不同的急難救助方案，也都看得到吃不到。紓困申請者吳先生：「有作家他是1、2月份就出現這個藝文紓困，他申請完1.0，那時候是1.0，申請完一直到五月份都還沒有撥款。遊覽車司機他原本年收入百萬，然後要申請一個三萬，分三次領，他一直等了兩三個月也沒下來」。

對此新北市社會局表示，即便要各單位能審核的就審核，但因政府紓困制度更改快速，造成第一線承辦人員，沒有標準不敢審。衛福部則表示，單一個案因為掌握資訊不夠，難以判斷受阻原因，政府推紓困立意良善。但民眾想申辦，不是碰壁，就是得等超過四十天，實在緩不濟急。

(中時電子報)