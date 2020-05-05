台南市熱門戲水景點河樂廣場，因應台南水情稍緊，7日水情將轉黃燈，減壓供水，工務局配合抗旱措施，宣布河樂廣場親水池將於5月5日周二固定休園日進行環境及水池清潔維護後，暫停供水戲水池，但6日以後照常開園，後續配合中央政府視水情滾動調整，再另通知戲水池區域開放時間，但廁所照常供水。

河樂廣場開幕以來受到許多大小朋友喜愛，爭相朝聖，不過，隨著台南水情趨緊，戲水同樂只能暫時喊卡！

根據水情資訊，台南地區將由水情稍緊的「綠燈」再調整為減壓供水的「黃燈」，自來水公司通知市府將同步暫停供應自來水給河樂廣場戲水池使用。

工務局指出，正常將依平日時間開放河樂廣場供民眾遊憩休閒，惟親水池因應政府抗旱措施將暫停供水戲水使用，至於戲水池何時可以注入自來水提供民眾戲水使用，必須視氣候變化，市府也籲請民眾養成節約用水的好習慣，共同珍惜水資源。

(中時 )