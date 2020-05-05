金門「一夜富彩券行」，真是旺爆了！（李金生攝）

今天一早吸引鄉親分享喜氣，也掏腰包買上幾張，希望下一個幸運兒就是自己。（李金生攝）

中獎紀錄一直更新，鄉親相信還會繼續中大獎。（李金生攝）

金門「一夜富彩券行」已開出6次今彩539頭獎和1次大樂透頭彩。（李金生攝）

「一夜富彩券行」開在金城鎮西海路與民族路的T字路口，車流夜以繼日直衝而來，是一般人口中的「路沖」。（李金生攝）

「一夜富彩券行」門口的抓娃娃機日前遭撞，連大門都撞凹一個洞，還好無人受傷，沒想到幾天後就中今彩頭獎，這也是這家彩券行連中第6次今彩539頭彩。（李金生攝）

今天一早吸引鄉親分享喜氣，也掏腰包買上幾張，希望下一個幸運兒就是自己。（李金生攝）

婆婆媽媽們開心分享喜氣，希望自己也能幸運中大獎。（李金生攝）

金門「一夜富彩券行」在〈農曆412迎城隍〉當天，再開出今彩539頭獎800萬元，這是真的讓人一夜致富的彩券行，繼2014年2月3日開出大樂透頭獎1億元後，連7次開出彩券頭獎，今天一早就吸引鄉親分享喜氣，也掏腰包買上幾張，希望下一個幸運兒就是自己。

這家坐落於金門縣立體育館旁的彩券行又中大獎，一早傳出好消息後，立即成為鄉親的熱門話題，大家都說店名「一夜富」取得好，才會一直中大獎。

但是很少人知道日前這家彩券行，才在夜間遭1輛機車衝撞門口的3台抓娃娃機，連大門都撞凹一個洞，還好無人受傷，沒想到幾天後就中今彩頭獎，這也是這家彩券行連中第6次今彩539頭彩。

店家表示，昨天是一年一度的迎城隍慶典，城區四里熱鬧滾滾，印象中買者有很多台灣來的外地人，幸運中獎者應該是一般遊客，也算是托神明遶境巡安，帶來好財運的福氣。

這家彩券行就開在金城鎮西海路與民族路的T字路口，車流夜以繼日直衝而來，是一般人口中的「路沖」，過去開很多店都做不好，但經營彩券行後，不但生意好得很，還一直中大獎，老闆也笑呵呵恭喜「大家發財！」

當地長者表示，從彩券行往遠方望去，左有金門古8景之一的「豐蓮積翠」豐蓮山，右有通往大海的浯江溪口，並與水頭茅山塔、金門城文台寶塔2座風水塔遙遙相望，碰到這種千萬人集氣的彩券行，財源才會滾滾而來，相信還會繼續再中大獎。

(中時 )