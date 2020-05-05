高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，中選會近期因投開票所數量問題頻頻出招，副主委陳朝建昨天宣讀中選會給高雄各區長和校長的公開信，要求依法行政，作為罷免案投開票所使用。中選主委李進勇今則宣布啟動備援3計畫，繼續要求區公所配合盤點場地資料，同時將向民間增借場地，甚至不排除搭建棚帳棚作為同開票所。對此，民眾黨立委張其祿表示，中選會連續的動作顯然是政治考量，罷韓案投票應該交由選民決定，政府不應該介入干涉，呼籲中選會應遵守行政中立，依法行政。

中選會辦理高雄市長韓國瑜罷免案，近期因借用場地作為投開票所數量逐漸減少，因而讓中選會槓上高雄市，李進勇今天宣布中選會即日起啟動備援計畫，希望在5月8日前達到1823個投開票所目標。

張其祿表示，罷韓案是經過民主程序成立，希望罷免過程和平理性，依法行政，現在碰到疫情導致學校不願意借場地，其實投開票所設置問題有很多變通的方式，相信中選會將會提出因應辦法。

隨著罷韓案投票逐漸接近，政黨介入情況漸漸明顯，張其祿說，中選會近期動作頻頻，顯然就是希望能盡快通過罷免案，但任何一方政治操作太重，反而會有反效果，希望我們主張回歸市民做主，政府不用太刻意介入去干涉，靜候結果出爐。

此外，外傳若罷韓案通過，張其祿或立委蔡壁如都是可能代表民眾黨投入市長補選的人選之一，張其祿說，對民眾黨而言，最重要是讓南部民眾有更多認識，把服務做好扎根地方，補選不是近期特別強調的地方，最重要的是先把根基扎好。

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(中時 )