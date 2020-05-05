老牌企業「葡萄王」4年前因長子曾盛陽、次子曾盛麟兄弟鬩牆，引爆經營權之爭，陸續發生乳酸菌、偽標等案件，紛爭不斷。曾捲入乳酸菌、偽標案的葡萄王營業部前總監陳清裕，日前告發曾盛麟及法務室主任施沛蓁，於2015年董事會進行董事長改選時，明知有人無權代理，仍製作假會議記錄。據了解，台北地檢署偵辦時，一度傳喚曾氏兄弟的母親曾張月，但她不願作證，檢方因查無具體犯罪事證，依罪嫌不足，5日不起訴曾、施2人。

葡萄王創辦人曾水照育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，被視為接班人。曾盛陽因擔任上海葡萄王總經理時，因年年虧損，曾水照把在英國的次子曾盛麟找回來整頓公司，2014年曾水照過世後，由曾盛麟接班，曾盛陽則出清葡萄王持股，與家族決裂，之後葡萄王傳出不少事端。

其中，哥哥曾盛陽被控在2016年6月指示時任生技國際開發負責人陳清裕，取得葡萄王乳酸菌產品技術標準書內容，再交由員工上網PO文抹黑該配方「根本是給豬吃的」，被控妨害名譽及洩漏營業秘密罪。

另弟弟曾盛麟則遭檢舉竄改「靈芝王」產品有效期限，葡萄王生技當時曾發表聲明指產品改標事件是已離職的陳清裕所主導。事後曾盛麟認罪，獲緩起訴，須支付公庫1000萬元。當時創辦人曾水照的遺孀、葡眾董事長曾張月第一時間對外表示：「手心手背都是肉，發生此事很難過。」

陳清裕日前向北檢告發，指控2015年葡萄王召開董事會改選由曾盛麟擔任董事長，但會中賴姓男子假冒真正的董事胞兄名義出席，並偽簽胞兄姓名，曾盛麟明知賴男是他表兄弟，賴代表胞兄出席，會議紀錄不實，還蓋章認可，與法務室主任施沛蓁製作不實會議記錄，涉犯偽造文書罪。

檢方傳喚參加董事會的曾盛麟胞姊曾美菁、母親曾張月等人作證，據了解，曾母不願出庭，其餘證人均證稱賴姓表兄弟住在高雄，因雙方久未聯絡，並不認識，不知賴男代替胞兄出席董事會。檢方因查無具體犯罪事證，依罪嫌不足，今將曾盛麟、施沛蓁2人不起訴處分。

(中時 )